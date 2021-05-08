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Memleket Meselesi | CHP'de "rüşvet" krizi - 08.05.2021

A Haber
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Giriş: 08.05.2021 01:48
Güncelleme:08.05.2021 01:49
A Haber ekranında yayınlanan Memleket Meselesi programında CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında "rüşvet" iddialarında bulunan Sinan Aygün çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aygün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi de anlattı. 07 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan programı sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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