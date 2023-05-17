17 Mayıs 2023, Çarşamba
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Memleket Meselesi – CHP’de kim kimi neden suçluyor?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi'nde 28 Mayıs’taki seçime yönelik son gelişmeler masaya yatırıldı. Programda, AK Parti seçime nasıl hazırlanıyor? CHP Genel Merkezi’nde bugün neler oldu? Erdoğan ilk turda 2.5 milyon fark attı, 28 Mayıs’ta ne olacak? CHP’de kim, kimi neden suçluyor? 2. Turda seçim kampanyaları neyin üzerine olacak? sorularına yanıt arandı. İşte 16 Mayıs 2023 Salı akşamı yayınlanan Memleket Meselesi programının tamamı….