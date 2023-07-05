05 Temmuz 2023, Çarşamba
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Memleket Meselesi | CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı iç ayaklanma!
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 4 Temmuz 2023 Salı günkü yayınında CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı başlatılan ‘değişim’ ayaklanması ve Fransa’daki kaos ele alındı. Programda ayrıca “Ekrem İmamoğlu’nun 'değişim' sitesi yayında, sıradaki adım ne?” , “Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın mesajları ne anlama geliyor?” , “Memur-emekli maaşı ne kadar oluyor? Masadaki zam oranları ne, Kabine’de neler konuşuldu?” sorularına da yanıt arandı.