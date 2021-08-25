Memleket Meselesi - CHP'de "iç çekişme" büyüyor

Gökhan Kurt'un sunduğu "Memleket Meselesi" programına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan iç çekişmelere dikkat çekti. Övür, İstanbul'da 5 ilçe yönetimi neden istifa ettirildi? BBC Türkiye özür dilerken CHP neden yalanda ısrar ediyor? sorularına yant verdi. 24 Ağustos 2021 tarihli programı yeniden sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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