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Memleket Meselesi - CHP'de "iç çekişme" büyüyor

A Haber
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Giriş: 25.08.2021 01:41
Gökhan Kurt'un sunduğu "Memleket Meselesi" programına konuk olan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan iç çekişmelere dikkat çekti. Övür, İstanbul'da 5 ilçe yönetimi neden istifa ettirildi? BBC Türkiye özür dilerken CHP neden yalanda ısrar ediyor? sorularına yant verdi. 24 Ağustos 2021 tarihli programı yeniden sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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