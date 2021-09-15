Memleket Meselesi - CHP'de "adaylık düğümü" nasıl çözülür?

Gökhan Kurt'un sunumuyla ekrana gelen "Memleket Meselesi" programında bu akşam gündeme dair önemli konular ele alındı. Sabah Gazetesi Mahmut Övür canlı yayında Millet İttifakı'nın adayı kim olur? CHP'de yaşanan iç karışıklığın sebebi ne? sorularını yorumladı. Öte yandan İstanbul'da artışa geçen ev kiralarıyla ilgili Gayrimenkul Danışmanı Nilüfer Kas, yüksek kira artışının perde arkasını anlattı. Yüzde 300'e varan kira artışları ne zaman düşecek? İşte yanıtı... 14 Eylül 2021 - Salı günü yayınlanan programın tekrarını yeniden sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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