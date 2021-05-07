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Memleket Meselesi | CHP'de 650 milyon TL krizi - 07.05.2021

A Haber
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Giriş: 07.05.2021 00:41
Güncelleme:07.05.2021 00:42
A Haber ekranında yayınlanan Memleket Meselesi programına bu hafta CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'in açıklamaları damga vurdu. Partideki 650 milyon TL nereye harcandı? HDP barajı geçinde hangi CHP'li vekil sevinç çığlıkları attı? Muharrem İnce'yi kim yada kimler partiden tasfiye etmek istedi? Tele 1 İnce'ye neden sansür uyguladı? Tüm bu sorulara Çiçek yanıt verdi. Öte yandan programda, Habertürk-MHP arasındaki gerilim ve Kılıçdaroğlu'nun ABD Başkanı Biden'dan bekletisi ne? gibi çok konuşulacak gündeme bomba gibi düşecek konular tartışıldı. Orhan Sali'nin sunduğu programında tamamını yeniden sayfamız üzerinde izleyebilirsiniz.
Memleket Meselesi | CHP'de 650 milyon TL krizi
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