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Memleket Meselesi | CHP “trol”leri mi fonluyor?

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Giriş: 16.02.2022 01:34
Memleket Meselesi'nin 15 Şubat 2022 tarihli yayınında CHP’deki “trol ekibi” kim? CHP Genel Merkezi’nde kimler üzerinden hangi planlar yapılıyor? Operasyonel yalanlar sosyal medyada nasıl yayılıyor? CHP “trol”leri mi fonluyor? sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz.
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