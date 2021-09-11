Memleket Meselesi - CHP taktik mi değiştiriyor?

A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programına konuk olan TurkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Millet İttifakı ve CHP-İyi Parti arasında yaşanan son gelişmeleri yorumladı. CHP'nin HDP ile gizli ortaklığıyla ilgili ise çarpıcı ifadeler kullandı. 10 Eylül 2021 - Cuma günü yayınlanan programı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirisiniz.

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