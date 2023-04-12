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Memleket Meselesi - CHP seçmeni Sadullah Ergin'e oy verir mi?

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Giriş: 12.04.2023 01:53
Güncelleme:12.04.2023 01:53
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi'nde Cumhur İttifakı ve 7’li koalisyonda yaşanan son gelişmeler masaya yatırıldı.Programda, “AK Parti'nin 2023 vaatleri arasında dikkat çeken maddeler hangileri? Erdoğan'ın seçim beyannamesinin şifreleri neler?  HDP-CHP arasında Öcalan pazarlığı mı? CHP seçmeni Sadullah Ergin'e oy verir mi? sorularına yanıt arandı. İşte 11 Nisan 2023 Salı akşamı yayınlanan Memleket Meselesi programının tamamı...

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