Memleket Meselesi - CHP-İYİ Parti yeniden ittifak yapacak mı?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 01 Ağustos 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “CHP'ye seçmenlerin tepkisinin sebebi ne? Muhalif seçmen çaresiz mi? İmamoğlu'nun yol haritası ne? CHP-İYİ Parti yeniden ittifak yapacak mı?” sorularına yanıt arandı.