02 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Memleket Meselesi Videoları Memleket Meselesi - CHP-İYİ Parti yeniden ittifak yapacak mı?

Memleket Meselesi - CHP-İYİ Parti yeniden ittifak yapacak mı?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.08.2023 01:49
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 01 Ağustos 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “CHP'ye seçmenlerin tepkisinin sebebi ne? Muhalif seçmen çaresiz mi? İmamoğlu'nun yol haritası ne? CHP-İYİ Parti yeniden ittifak yapacak mı?” sorularına yanıt arandı.
CHP-İYİ Parti yeniden ittifak yapacak mı?
CHP-İYİ Parti yeniden ittifak yapacak mı?
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgası büyüyor
İmamoğlu-Kılıçdaroğlu kavgası büyüyor
Memleket Meselesi - Körfez turundan gelişmeler
Memleket Meselesi - Körfez turundan gelişmeler
Başkan Erdoğan’dan “yeni süreç” mesajı
Başkan Erdoğan'dan “yeni süreç” mesajı
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Kılıçdaroğlu’na karşı iç ayaklanma!
Kılıçdaroğlu’na karşı iç ayaklanma!
Memleket Meselesi - Paris’te şu an neler oluyor?
Memleket Meselesi - Paris’te şu an neler oluyor?
Bayram günü İsveç’ten provokasyona izin
Bayram günü İsveç’ten provokasyona izin
Muhalefet “Başörtüsü” çağrısına ne diyecek?
Muhalefet “Başörtüsü” çağrısına ne diyecek?
Özcan’dan Kılıçdaroğlu’na isyan
Özcan'dan Kılıçdaroğlu’na isyan
Memleket Meselesi - “16’lı masa”da kim olacak?
Memleket Meselesi - “16’lı masa”da kim olacak?
Daha Fazla Video Göster