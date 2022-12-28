28 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Memleket Meselesi Videoları Memleket Meselesi - CHP-İYİ Parti uzlaştı mı hesaplaştı mı?

Memleket Meselesi - CHP-İYİ Parti uzlaştı mı hesaplaştı mı?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.12.2022 00:21
A Haber’de 27 Aralık 2022 Salı akşamı yayınlanan Memleket Meselesi programında; “Kılıçdaroğlu, Akşener’e ‘adayım’ mı diyor?, Kılıçdaroğlu 5 Ocak’ta aday mı?, CHP-İYİ Parti uzlaştı mı hesaplaştı mı?, Kılıçdaroğlu-Akşener neden sessiz ayrıldı?, Doğal gaz keşfi faturalara nasıl yansıyacak?, Enerjide ‘dışa bağımlılık’ bitiyor mu?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...
CHP-İYİ Parti uzlaştı mı hesaplaştı mı?
CHP-İYİ Parti uzlaştı mı hesaplaştı mı?
Memleket Meselesi - Asgari ücrete yüzde 65 zam gelir mi?
Memleket Meselesi - Asgari ücrete yüzde 65 zam gelir mi?
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Asgari ücret net 8 bin 500 TL mi olacak?
Asgari ücret net 8 bin 500 TL mi olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Suriye’ye ‘büyük harekat’ ne kadar yakın?
Suriye’ye ‘büyük harekat’ ne kadar yakın?
Suriye harekatı ne zaman başlayacak?
Suriye harekatı ne zaman başlayacak?
CHP’de Aslı Baykal depremi
CHP’de Aslı Baykal depremi
Terör saldırıları hangi merkezden yönetiliyor?
Terör saldırıları hangi merkezden yönetiliyor?
Daha Fazla Video Göster