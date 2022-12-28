Memleket Meselesi - CHP-İYİ Parti uzlaştı mı hesaplaştı mı?

A Haber’de 27 Aralık 2022 Salı akşamı yayınlanan Memleket Meselesi programında; “Kılıçdaroğlu, Akşener’e ‘adayım’ mı diyor?, Kılıçdaroğlu 5 Ocak’ta aday mı?, CHP-İYİ Parti uzlaştı mı hesaplaştı mı?, Kılıçdaroğlu-Akşener neden sessiz ayrıldı?, Doğal gaz keşfi faturalara nasıl yansıyacak?, Enerjide ‘dışa bağımlılık’ bitiyor mu?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...