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Memleket Meselesi - “Çevreci görünümlü marjinaller” kim?

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Giriş: 09.08.2023 05:51
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 08 Ağustos 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki son gelişmeler ele alındı. Programda; “Akbelen’de yaşananların perde arkası neler? “Çevreci görünümlü marjinaller” kim? “Gezi’de yarım kalan iş” için mi devredeler? Akşener CHP’ye taarruz mu edecek?” sorularına yanıt arandı.
“Çevreci görünümlü marjinaller” kim?
“Çevreci görünümlü marjinaller” kim?
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