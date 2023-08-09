Memleket Meselesi - “Çevreci görünümlü marjinaller” kim?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 08 Ağustos 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki son gelişmeler ele alındı. Programda; “Akbelen’de yaşananların perde arkası neler? “Çevreci görünümlü marjinaller” kim? “Gezi’de yarım kalan iş” için mi devredeler? Akşener CHP’ye taarruz mu edecek?” sorularına yanıt arandı.