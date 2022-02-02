Memleket Meselesi - Büyükelçi mesajı 2023'e hazırlık mı?

Merve Türkay'ın sunumuyla A Haber ekranında canlı yayınlanan "Memleket Meselesi" programında bu hafta gündemin öne çıkan önemli konuklarını alanlarında uzman isimler değerlendirdi. Büyükelçilerle görüşme kime mesaj? CHP'den önce neden İBB Başkanı görüşüyor? Büyükelçi mesajı 2023'e hazırlık mı? Muhalefette yeni ittifak arayışı mı? Tüm bu soruların yanıtını 01 Şubat 2022 - Salı akşamı yayınlanan programda bulabilirsiniz.