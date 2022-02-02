02 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Memleket Meselesi Videoları Memleket Meselesi - Büyükelçi mesajı 2023'e hazırlık mı?

Memleket Meselesi - Büyükelçi mesajı 2023'e hazırlık mı?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.02.2022 02:00
Merve Türkay'ın sunumuyla A Haber ekranında canlı yayınlanan "Memleket Meselesi" programında bu hafta gündemin öne çıkan önemli konuklarını alanlarında uzman isimler değerlendirdi.  Büyükelçilerle görüşme kime mesaj? CHP'den önce neden İBB Başkanı görüşüyor? Büyükelçi mesajı 2023'e hazırlık mı? Muhalefette yeni ittifak arayışı mı? Tüm bu soruların yanıtını 01 Şubat  2022 - Salı akşamı yayınlanan programda bulabilirsiniz.
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi | İstanbul’daki kar İmamoğlu gerçeği
Memleket Meselesi | İstanbul'daki kar İmamoğlu gerçeği
Memleket Meselesi - İsrail ile yeni sayfa mı?
Memleket Meselesi - İsrail ile yeni sayfa mı?
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Türkiye ne üretiyor?
Türkiye ne üretiyor?
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
İBB’de 732 milyonlu yolsuzluk iddiası
"İBB'de 732 milyonlu yolsuzluk" iddiası
DEVA Partili isim gizli servislere hangi bilgileri verdi?
DEVA Partili isim gizli servislere hangi bilgileri verdi?
Ekonomi üzerinden devlete darbe girişimi
Ekonomi üzerinden devlete darbe girişimi
NATO ve AB’ye ’müdahale’ çağrısı
"NATO ve AB'ye 'müdahale' çağrısı"
Daha Fazla Video Göster