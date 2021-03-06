A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 06 Mart 2021 tarihli yayınında önemli konular ele alındı. Haktan Uysal’ın sunumuyla ekranlara gelen programda Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın kimdir? 11 şehidimizin yarım kalan hikayeleri... 1998 yılında yaşananlar, Bosna katliamında neler yaşandı? Kudüs Müslümanlar için neden önemli? Nuri Killigil kimdir? gibi başlıklar masaya yatırıldı. İşte özel dosyalar ve uzmanların yorumlarıyla Memleket Meselesi…. ​