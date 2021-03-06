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Memleket Meselesi | Bosna katliamında neler yaşandı? Kudüs Müslümanlar için neden önemli? - 06.03.2021

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Giriş: 06.03.2021 00:18
Güncelleme:06.03.2021 00:18
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 06 Mart 2021 tarihli yayınında önemli konular ele alındı. Haktan Uysal’ın sunumuyla ekranlara gelen programda Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın kimdir? 11 şehidimizin yarım kalan hikayeleri... 1998 yılında yaşananlar, Bosna katliamında neler yaşandı? Kudüs Müslümanlar için neden önemli? Nuri Killigil kimdir? gibi başlıklar masaya yatırıldı. İşte özel dosyalar ve uzmanların yorumlarıyla Memleket Meselesi…. ​
Memleket Meselesi - 06.03.2021
Memleket Meselesi - 06.03.2021
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi | Hocalı Katliamı'nda neler yaşandı?
Memleket Meselesi | Hocalı Katliamı'nda neler yaşandı?
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
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