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Memleket Meselesi - Batı'nın Türkiye'ye karşı gizli planı ne?

A Haber
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Giriş: 01.07.2021 01:14
Güncelleme:01.07.2021 01:15
Cansın Helvacı'nın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan Memleket Meselesi programında bu hafta gündemin öne çıkan konuları uzman konuklarıyla değerlendirildi. Programda bu hafta Kılıçdaroğlu'nun kendisini 'demokrat amca' olarak tanımlamasının perde arkasında yatan gerçekler masaya yatırıldı. Kılıçdaroğlu'nun kendisini bu şekilde tanımlaması ne kadar doğru? Batı'nın Türkiye'ye karş gizli planı ne? Cumhur İttifakı'na karşı hangi istihbarat örgütleri harekete geçti? Tüm bu soruların yanıtı 30 Haziran 2021 - Çarşamba günü ekrana gelen programda yanıt buldu.

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