Memleket Meselesi – Batı’nın Kılıçdaroğlu beklentisi ne?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi'nde Cumhur İttifakı ve 7’li koalisyonda yaşanan son gelişmeler masaya yatırıldı. Programda, 8 gün kala Batı basını neden harekete geçti? Kılıçdaroğlu Batı’ya sana söz mü dedi? “Manipülatif içerikler” nasıl üretiliyor? Bay Bay Kemal kimlerle, ne iş çevirdi? “ABD’de 8 saat”in sırrı ne?" sorularına yanıt arandı. İşte 05 Mayıs 2023 Cuma akşamı yayınlanan Memleket Meselesi programının tamamı…