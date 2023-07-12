Memleket Meselesi | Başkan Erdoğan’ın “yeni süreç” mesajının anlamı ne?

A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 11 Temmuz 2023 tarihli yayınında Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı önemli görüşme ele alındı. Programda; “Rusya- Ukrayna savaşı sonrası NATO’da dengeler nasıl değişti?, NATO’nun yeni 'Rusya planı' ne?, Türkiye-ABD arasında yeni bir sayfa mı, sorunlar çözülüyor mu?, Yeni F-16'lar Türkiye’ye gelecek mi?, Başkan Erdoğan’ın ‘yeni süreç’ mesajının anlamı ne?, Washington-Ankara hattında yeni dönem ne şekilde ilerleyecek?” sorularına yanıt arandı.