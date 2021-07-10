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Memleket Meselesi ­| Başkan Erdoğan’ın Diyarbakır ziyareti ve yankıları

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Giriş: 10.07.2021 01:34
A Haber’de hafta içi her akşam yayınlanan Memleket Meselesi programında Başkan Erdoğan’ın kritik Diyarbakır ziyareti ve burada verdiği mesajlar masaya yatırıldı. Terörden evlatlarını kurtarmak için HDP ve terör örgütü PKK’ya karşı isyan bayrağı açan Diyarbakır anneleri programda önemli açıklamalarda bulundular. Memleket Meselesi’nin 9 Temmuz 2021 tarihli yayınının tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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