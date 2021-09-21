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Memleket Meselesi | Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti ve yankıları | CHP’den “Mavi Vatan” açıklaması
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 20 Eylül 2021 tarihli yayınında; Başkan Erdoğan'ın ABD'ye gerçekleştirdiği kritik ziyaret, CHP’den “Mavi Vatan” açıklaması, Yunanistan "savaş hazırlığı" mı yapıyor? Kemal Kılıçdaroğlu’ndan HDP ve Kürt sorunu mesajı başlıkları ele alındı. Programın tekrarını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…