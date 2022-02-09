Memleket Meselesi - Başkan Erdoğan’ın 2023 adaylığı

Merve Türkay'ın sunumuyla A Haber ekranında canlı yayınlanan "Memleket Meselesi" programında bu hafta gündemin öne çıkan önemli konuklarını alanlarında uzman isimler değerlendirdi. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ve Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, Başkan Erdoğan'ın 2023 yılı adaylığı, seçim anketlerinde son durum, HDP'nin yeni talimatı gibi önemli konuları canlı yayında yorumladı. Tüm bu konuların detaylarını 08 Şubat 2022 - Salı akşamı yayınlanan programda bulabilirsiniz.