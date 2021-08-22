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Memleket Meselesi - Başkan Erdoğan'dan 'Afganistan' diplomasisi

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Giriş: 22.08.2021 02:16
Güncelleme:22.08.2021 02:16
Gökhan Kurt'un sunumuyla ekrana gelen "Memleket Meselesi" programının 21 Ağustos 2021 - Cumartesi akşamı yayınlanan bölümünden Türkiye ve dünya gündeminde yaşanan sıcak gelişmeler konuşuldu. Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü Afganistan diplomasisinde Putin, Merkel ve Kazimi ile yaptığı telefon görüşmelerinin perde arkasında neler konuşuldu? Programın tamamını yeniden sayfamız üzerinde izleyebilirsiniz.
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