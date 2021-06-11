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Memleket Meselesi | AYM "HDP kapatılsın" kararı alır mı? ABD ile “yeni sayfa” nasıl açılacak?

A Haber
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Giriş: 11.06.2021 00:58
Güncelleme:11.06.2021 01:24
A Haber’de ekranlara gelen Memleket Meselesi’nin 10 Haziran 2021 tarihli yayınında; AYM "HDP kapatılsın" kararı alır mı? ABD ile “yeni sayfa” nasıl açılacak? soruları masaya yatırıldı. AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Bahadır Bumin Özarslan, SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın gündemdeki bu kritik konulara dair yorumlarda bulundular. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.
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