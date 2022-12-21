Memleket Meselesi - Asgari ücrete yüzde 65 zam gelir mi?

A Haber’de 20 Aralık 2022 Salı akşamı yayınlanan Memleket Meselesi programında; ” Asgari ücret 9 bin TL olur mu?, Asgari ücrete yüzde 65 zam gelir mi?, Asgari ücret diğer maaşları nasıl etkiler?, Komşu’nun yeni kışkırtması savaş provası mı?, Kızılelma sahadaki dengeleri nasıl değiştirecek, nerelerde kullanılacak?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...