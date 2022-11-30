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Memleket Meselesi - Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

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Giriş: 30.11.2022 01:34
A Haber’de 29 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan Memleket Meselesi programında, “Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasındaki kavga nasıl başladı? Kara harekatı ne zaman olacak? ABD YPG'den neden vazgeçemiyor?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
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