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Memleket Meselesi - Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

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Giriş: 10.06.2023 01:36
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında “Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücrette senaryolar neler? Türkiye yeni dönemde hangi oyunları bozacak? Yeni dönemin şifreleri neler? Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki gerginlikte son durum?” sorularına yanıt arandı. İşte 09 Haziran 2023 tarihli programın tamamı...
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