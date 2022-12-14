14 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Memleket Meselesi Videoları Memleket Meselesi - Asgari ücret net 8 bin 500 TL mi olacak?

Memleket Meselesi - Asgari ücret net 8 bin 500 TL mi olacak?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.12.2022 01:48
A Haber’de 13 Aralık 2022 Salı akşamı yayınlanan Memleket Meselesi programında; “Enflasyon düşüş trendine mi girdi?, Doğal gaz ve elektrik faturalarına ne kadar destek veriliyor?, Asgari ücret net 8 bin 500, brüt 10 bin TL mi olacak?, Gençler 2023’te ‘AK Parti’ diyecek mi?, ABD 100 yıl sonra ‘yeni savaş’ mı istiyor?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirziniz…
Asgari ücret net 8 bin 500 TL mi olacak?
Asgari ücret net 8 bin 500 TL mi olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Suriye’ye ‘büyük harekat’ ne kadar yakın?
Suriye’ye ‘büyük harekat’ ne kadar yakın?
Suriye harekatı ne zaman başlayacak?
Suriye harekatı ne zaman başlayacak?
CHP’de Aslı Baykal depremi
CHP’de Aslı Baykal depremi
Terör saldırıları hangi merkezden yönetiliyor?
Terör saldırıları hangi merkezden yönetiliyor?
İstiklal’deki terör saldırısının şifreleri neler?
İstiklal'deki terör saldırısının şifreleri neler?
Cumhur İttifakı’na yeni katılımlar olacak mı?
Cumhur İttifakı’na yeni katılımlar olacak mı?
İbre Yavaş ve İmamoğlu’na mı döndü?
İbre Yavaş ve İmamoğlu’na mı döndü?
Daha Fazla Video Göster