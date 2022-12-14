Memleket Meselesi - Asgari ücret net 8 bin 500 TL mi olacak?

A Haber’de 13 Aralık 2022 Salı akşamı yayınlanan Memleket Meselesi programında; “Enflasyon düşüş trendine mi girdi?, Doğal gaz ve elektrik faturalarına ne kadar destek veriliyor?, Asgari ücret net 8 bin 500, brüt 10 bin TL mi olacak?, Gençler 2023’te ‘AK Parti’ diyecek mi?, ABD 100 yıl sonra ‘yeni savaş’ mı istiyor?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirziniz…