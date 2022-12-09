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Memleket Meselesi | Asgari ücret ne kadar olacak? | EYT ile kimler emekli olabilecek?

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Giriş: 09.12.2022 23:29
A Haber’de 9 Aralık 2022 Cuma akşamı yayınlanan Memleket Meselesi programında; “Asgari ücret ne kadar olacak?” , “EYT ile kimler emekli olabilecek?”, “Askerlik borçlanması sigorta giriş tarihini geri çeker mi?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirziniz…
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Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
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