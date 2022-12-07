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Memleket Meselesi - Asgari ücret ne kadar olacak?

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Giriş: 07.12.2022 01:46
A Haber’de ekranlara gelen 6 Aralık 2022 Salı günkü Memleket Meselesi programında "Asgari ücret ne kadar olacak?, CHP’nin vizyon kadrosu neden tartışılıyor?, CHP’den ‘IMF’ açılımı mı?, CHP’ye ‘şartlı destek’ mi?, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı nelere bağlı?" sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
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