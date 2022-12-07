07 Aralık 2022, Çarşamba
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Memleket Meselesi - Asgari ücret ne kadar olacak?
A Haber’de ekranlara gelen 6 Aralık 2022 Salı günkü Memleket Meselesi programında "Asgari ücret ne kadar olacak?, CHP’nin vizyon kadrosu neden tartışılıyor?, CHP’den ‘IMF’ açılımı mı?, CHP’ye ‘şartlı destek’ mi?, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı nelere bağlı?" sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.