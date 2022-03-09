09 Mart 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Memleket Meselesi - Antalya'da ateşkes kararı çıkar mı?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programının 8 Mart 2022 tarihli yayında Rusya-Ukrayna savaşının 13. gününde yaşanan gelişmeler ele alındı. Programda Ukrayna sınırında neler oluyor? Rus ordusu Kiev'e ne kadar yakın? Rusya'nın şartı ne? Putin - Zelenskiy görüşmesi olur mu? Cephe hattında neler oluyor? Antalya'da ateşkes kararı çıkar mı? sorularına yanıt arandı. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...