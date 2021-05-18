Memleket Meselesi | Akşener haddini aştı!

A Haber ekranında canlı yayınlanan "Memeleket Meselesi" programının ilk bölümünde konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmek Özhaseki, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkan Erdoğan hakkındaki çirkin Netanyahu benzetmesine tepki gösterdi. Peki Akşener bu çirkin söylemiyle ne yapmak istedi? CHP'li belediyelerin borçlanmalarında son durum? FETÖ, seçimler HDP için nasıl çalıştı? Muhalefetin 2023 hesabı ne? tüm bu sorular 17 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan programda yanıt buldu. Programın tekrarını sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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