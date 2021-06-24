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Memleket Meselesi | 'Ajans Siyaseti' yeni dizayn planı mı?

A Haber
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Giriş: 24.06.2021 23:56
Güncelleme:25.06.2021 00:00
Orhan Sali'nin sunduğu "Memleket Meselesi" programında bu hafta "ajans siyaseti" yeni dizayn planı mı? Muhalefetin siyasi stratejisini kim nereden belirliyor? Erken seçim baskısı ve sokak çağrılarının hedefi ne? CHP-HDP ittifakının oyun planı kimden? Teröristbaşı Duran Kalkan'ın sözleri ne anlama geliyor? sorularına yanıt arandı. 24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlanan programı yeniden ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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Memleket Meselesi | 'Ajans Siyaseti' yeni dizayn planı mı?
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