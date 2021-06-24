25 Haziran 2021, Cuma
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Memleket Meselesi | 'Ajans Siyaseti' yeni dizayn planı mı?
Orhan Sali'nin sunduğu "Memleket Meselesi" programında bu hafta "ajans siyaseti" yeni dizayn planı mı? Muhalefetin siyasi stratejisini kim nereden belirliyor? Erken seçim baskısı ve sokak çağrılarının hedefi ne? CHP-HDP ittifakının oyun planı kimden? Teröristbaşı Duran Kalkan'ın sözleri ne anlama geliyor? sorularına yanıt arandı. 24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlanan programı yeniden ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.