Memleket Meselesi - Afganistan’da son durum

Gökhan Kurt'un sunumuyla ekrana gelen "Memleket Meselesi" programının 23 Ağustos 2021 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünden Türkiye ve dünya gündeminde yaşanan sıcak gelişmeler konuşuldu. Türkiye'nin Afganistan için yürüttüğü diplomaside son durum ne? Afganistan'da neler yaşanıyor? sorularının cevabını Memleket Meselesi'nde bulabilirsiniz. Programın tamamını yeniden sayfamız üzerinde izleyebilirsiniz.

Gökhan Kurt'un sunumuyla ekrana gelen "Memleket Meselesi" programının 23 Ağustos 2021 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünden Türkiye ve dünya gündeminde yaşanan sıcak gelişmeler konuşuldu. Türkiye'nin Afganistan için yürüttüğü diplomaside son durum ne? Afganistan'da neler yaşanıyor? sorularının cevabını Memleket Meselesi'nde bulabilirsiniz. Programın tamamını yeniden sayfamız üzerinde izleyebilirsiniz.