25 Ağustos 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Memleket Meselesi Videoları Memleket Meselesi - Afganistan'da son durum

Memleket Meselesi - Afganistan'da son durum

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.08.2021 01:34
Gökhan Kurt'un sunumuyla ekrana gelen "Memleket Meselesi" programının 23 Ağustos 2021 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünden Türkiye ve dünya gündeminde yaşanan sıcak gelişmeler konuşuldu. Türkiye'nin Afganistan için yürüttüğü diplomaside son durum ne? Afganistan'da neler yaşanıyor? sorularının cevabını Memleket Meselesi'nde bulabilirsiniz. Programın tamamını yeniden sayfamız üzerinde izleyebilirsiniz.

Gökhan Kurt'un sunumuyla ekrana gelen "Memleket Meselesi" programının 23 Ağustos 2021 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünden Türkiye ve dünya gündeminde yaşanan sıcak gelişmeler konuşuldu. Türkiye'nin Afganistan için yürüttüğü diplomaside son durum ne? Afganistan'da neler yaşanıyor? sorularının cevabını Memleket Meselesi'nde bulabilirsiniz. Programın tamamını yeniden sayfamız üzerinde izleyebilirsiniz.

Memleket Meselesi - CHP’de iç çekişme büyüyor
Memleket Meselesi - CHP'de "iç çekişme" büyüyor
Memleket Meselesi - Afganistan’da son durum
Memleket Meselesi - Afganistan'da son durum
Memleket Meselesi - Başkan Erdoğan’dan ’Afganistan’ diplomasisi
Memleket Meselesi - Başkan Erdoğan'dan 'Afganistan' diplomasisi
Memleket Meselesi - MİT ve TSK’dan nokta operasyonlar
Memleket Meselesi - MİT ve TSK'dan nokta operasyonlar
Memleket Meselesi - İstihbarat buluyor SİHA’lar vuruyor
Memleket Meselesi - İstihbarat buluyor SİHA'lar vuruyor
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Canan Barlas GÜNDEM | Afganistan’da neler oluyor?
Canan Barlas GÜNDEM | Afganistan'da neler oluyor?
Memleket Meselesi | Sığınmacılar üzerinden provokasyon!
Memleket Meselesi | Sığınmacılar üzerinden provokasyon!
Memleket Meselesi | Karadeniz’de yaşanan sel felaketinde son durum ne?
Memleket Meselesi | Karadeniz’de yaşanan sel felaketinde son durum ne?
Memleket Meselesi | Karadeniz’de sel felaketi
Memleket Meselesi | Karadeniz'de sel felaketi
Daha Fazla Video Göster