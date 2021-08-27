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Memleket Meselesi - Afganistan'da neler oluyor?

A Haber
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Giriş: 27.08.2021 01:55
Güncelleme:27.08.2021 01:55
Gökhan Kurt'un sunumuyla A Haber'de ekrana gelen "Memleket Meselesi" programında bu akşam Afganistan'ın başkenti Kabil'de art arda yaşanan patlamalar konuşuldu. Ülkede neler oluyor? Batı'nın Kabil'deki patlamalara bakış açısı ne? Yaşanan bu saldırılar sonrası NATO'nun tutumu nasıl olacak? Tüm bu sorulara programa katılan uzman isimler yanıt verdi. 26 Ağustos 2021 tarihinden yayınlanan programı yeniden tek parça olarak sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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