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Memleket Meselesi | Adayını belirleyemeyen 6’lı masada hangi parti hangi bakanlığı istiyor?

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Giriş: 10.01.2023 01:30
Güncelleme:11.01.2023 01:34
A Haber’de 10 Ocak 2022 Salı günü Merve Türkay’ın sunumuyla ekranlara gelen “Memleket Meselesi” programında Türkiye gündeminde yer alan konular ele alındı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Sinan Ateş cinayeti' açıklaması ve Kemal Kılıçdaroğlu’na verdiği yanıt ilk bölümde masaya yatırıldı. Diğer yandan 6’lı masada devam eden 2023 Cumhurbaşkanlığı yarışında adaylık krizi irdelendi. Programda yorumcular, “Yüzde 1’lik partilere “tam yetki” mi verilecek?”, “Vesayet konseyi” 6’lı masanın yeni sistemi mi?” , “6 başlı yönetim” istikrar getirir mi?”, “Adayını belirleyemeyen 6’lı masada hangi parti hangi bakanlığı istiyor?” sorularına yanıt verdi. İşte Memleket Meselesi’nin tamamı…
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