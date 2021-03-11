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Memleket Meselesi | ABD'den Akdeniz'e müdahale sinyali mi? - 11.03.2021

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2021 23:47
Güncelleme:11.03.2021 23:53
Papa Irak'a neden gitti? Yapılan son açıklama sonrası ABD'nin dış politikası nasıl olacak? ABD Dışişleri Kıbrıs konusuna nasıl yaklaşıyor? Akdeniz'deki enerji satrançından kim hangi hamlelere hazırlanıyor? ABD Akdeniz'e müdahale edecek mi? Türkiye NATO için ne ifade ediyor? Tüm bu sorulara uzman isimler Haktan Uysal'ın sunumuyla canlı yayında ekrana gelen "Memleket Meselesi" programında yanıt verdi. 11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlanan "Memleket Meselesi" programını yeniden sitemiz üzerinden izleyebilirsiniz.
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