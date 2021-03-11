Papa Irak'a neden gitti? Yapılan son açıklama sonrası ABD'nin dış politikası nasıl olacak? ABD Dışişleri Kıbrıs konusuna nasıl yaklaşıyor? Akdeniz'deki enerji satrançından kim hangi hamlelere hazırlanıyor? ABD Akdeniz'e müdahale edecek mi? Türkiye NATO için ne ifade ediyor? Tüm bu sorulara uzman isimler Haktan Uysal'ın sunumuyla canlı yayında ekrana gelen "Memleket Meselesi" programında yanıt verdi. 11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlanan "Memleket Meselesi" programını yeniden sitemiz üzerinden izleyebilirsiniz.