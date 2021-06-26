Memleket Meselesi | ABD’de kurulan Türkiye karşıtı derneğin asıl amacı ne?

A Haber’de hafta içi her akşam yayınlanan Memleket Meselesi programının 25 Haziran 2021 tarihli yayınında; ABD’de Türkiye karşıtı proje… ABD’de kurulan Türkiye karşıtı derneğin asıl amacı ne? Kara para tartışmasında kim haklı, kim haksız? “CHP medyası” kara para trafiğinin üstünü örtüyor mu? Sezgin Baran Korkmaz’ın ağındaki gazeteciler kim? soruları masaya yatırıldı. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…

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