13 Nisan 2022, Çarşamba
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Memleket Meselesi | ABD Kongre Üyesi Bill Keating'den "Ekrem İmamoğlu" itirafı
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında ABD Kongre Üyesi Bill Keating’in "Türkiye'yi rotaya sokmak için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüm” sözleri masaya yatırıldı. Programda ayrıca Millet İttifakı’nın 2023 Cumhurbaşkanı adaylığı çıkmazı da ele alındı. 12 Nisan 2022 tarihli programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…