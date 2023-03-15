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Memleket Meselesi - ‘8 başlı yönetim’ ne vadediyor?

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Giriş: 15.03.2023 00:52
A Haber’de Türkiye’nin meselelerinin tartışıldığı “Memleket Meselesi” programı 14 Mart 2023 Salı akşamı canlı olarak ekranlara geldi. 14 Mayıs’ta gerçekleşecek 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ele alındığı kritik programda; “İttifakların stratejisi ne? 14 Mayıs seçimleriyle TBMM nasıl şekillenecek? ‘8 başlı yönetim’ ne vadediyor? HDP’nin talepleri karşılanacak mı?, HÜDA PAR neden hedef haline geldi? TBMM’de sandalye dağılımı nasıl olacak?” sorularına yanıt arandı. İşte Memleket Meselesi’nin tamamı…
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