Memleket Meselesi - 6’lı koalisyon dağılıyor mu?

A Haber’de 2 Mart Salı günü 2023 ekranlara gelen “Memleket Meselesi” programında Türkiye gündeminde yer alan konular ele alındı. Programda, "Kılıçdaroğlu resmi olmayan kesin aday mı?, İYİ Parti’den 5 partiye itiraz mı?, Akşener kurmaylarına ne diyecek?, Akşener hem masayı hem CHP’yi mi dağıtacak?, İYİ Parti’de Kılıçdaroğlu hariç aday formülleri mi tartışılıyor?" sorularına yanıt arandı. İşte Memleket Meselesi’nin tamamı...