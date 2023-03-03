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Memleket Meselesi - 6'lı koalisyon dağılıyor mu?

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Giriş: 03.03.2023 01:57
A Haber’de 2 Mart Salı günü 2023 ekranlara gelen “Memleket Meselesi” programında Türkiye gündeminde yer alan konular ele alındı. Programda, "Kılıçdaroğlu resmi olmayan kesin aday mı?, İYİ Parti’den 5 partiye itiraz mı?, Akşener kurmaylarına ne diyecek?, Akşener hem masayı hem CHP’yi mi dağıtacak?, İYİ Parti’de Kılıçdaroğlu hariç aday formülleri mi tartışılıyor?" sorularına yanıt arandı. İşte Memleket Meselesi’nin tamamı...
Memleket Meselesi - 6’lı koalisyon dağılıyor mu?
Memleket Meselesi - 6'lı koalisyon dağılıyor mu?
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