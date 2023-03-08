08 Mart 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Memleket Meselesi - 6 Mart’ın kazananı kaybedeni kim?
A Haber’de Türkiye’nin meselelerinin tartışıldığı “Memleket Meselesi” programı 7 Mart 2023 Salı akşamı canlı olarak ekranlara geldi. 14 Mayıs’ta gerçekleşecek 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ele alındığı kritik programda; “6 Mart’ın kazananı kaybedeni kim?, Masada taşlar gerçekten yerine oturdu mu?, Akşener ‘sıtma’ya razı mı oldu?, İYİ Parti ‘HDP varsa biz yokuz’ mu diyecek, 6’lı koalisyonda kim memnun kim değil?, Akşener’e ‘zayıf halkasın’ mesajı mı?” sorularına yanıt arandı. İşte Memleket Meselesi’nin tamamı…