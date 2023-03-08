Memleket Meselesi - 6 Mart’ın kazananı kaybedeni kim?

A Haber’de Türkiye’nin meselelerinin tartışıldığı “Memleket Meselesi” programı 7 Mart 2023 Salı akşamı canlı olarak ekranlara geldi. 14 Mayıs’ta gerçekleşecek 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ele alındığı kritik programda; “6 Mart’ın kazananı kaybedeni kim?, Masada taşlar gerçekten yerine oturdu mu?, Akşener ‘sıtma’ya razı mı oldu?, İYİ Parti ‘HDP varsa biz yokuz’ mu diyecek, 6’lı koalisyonda kim memnun kim değil?, Akşener’e ‘zayıf halkasın’ mesajı mı?” sorularına yanıt arandı. İşte Memleket Meselesi’nin tamamı…