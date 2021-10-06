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Memleket Meselesi | 6-8 Ekim provokasyonunun 7. Yılı

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Giriş: 06.10.2021 23:14
Gökhan Kurt’un sunumuyla A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında “Siyasette "Z Kuşağı" tartışması, Öğrenciler üzerinden kim, ne planlıyor?, Muhalefet yatırımlara neden karşı?, 6-8 Ekim provokasyonunun 7. Yılı, Kandil'den CHP'ye mesaj, Boğaziçi Üniversitesinde olaylı protesto” başlıkları ele alındı. Memleket Meselesi’nin tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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Memleket Meselesi | 6-8 Ekim provokasyonunun 7. Yılı
Memleket Meselesi | 6-8 Ekim provokasyonunun 7. Yılı
Memleket Meselesi
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