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Memleket Meselesi | 5’li koalisyon Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismini açıklayacak

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Giriş: 05.03.2023 01:36
Güncelleme:05.03.2023 01:36
A Haber’de Türkiye’nin meselelerinin tartışıldığı “Memleket Meselesi” programı 4 Mart 2023 Cumartesi akşamı Hikmet Öztürk’ün sunumuyla canlı olarak ekranlara geldi. 14 Mayıs’ta gerçekleşmesi planlanan 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ele alındığı kritik programda; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in masadan ayrılması sonrası 5’li koalisyona dönen Millet İttifakı cephesinde yaşanan gelişmeler yorumlandı. 5’li masada yeni ittifak arayışlarının hız kazandığı ortamda İYİ Parti’nin düştüğü zor durum programa katılan isimler tarafından analiz edildi. Diğer yandan 6 Mart Pazartesi günü koalisyon ortaklarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurması beklenmekte. İşte Memleket Meselesi’nin tamamı…
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