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Memleket Meselesi | 2023 seçimlerine doğru AK Parti hangi adımları atacak?

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Giriş: 08.10.2021 01:05
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi'nin 7 Ekim 2021 tarihli yayını Gökhan Kurt'un sunumuyla ekranlara geldi. Programda gündemde yer alan kritik meseleler ele alındı. Peki; Siyasette “yeni anayasa” tartışması nereye varacak?, Muhalefet neden eski sistemi istiyor?, Muhalefetin “ilk 4 madde” tutumu ne?, 2023 seçimlerine doğru AK Parti hangi adımları atacak?, İBB'nin TÜGVA iddiası ve ardındaki gerçekler ne? İsveç Parlamentosu üyeleri, HDP Erbil Temsilciliğini ziyaret etti! Teröristbaşı Öcalan’ın fotoğrafı altındaki görüşmenin perde arkasında neler var? bütün bu sorunların yanıtını içeren programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
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