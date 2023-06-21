21 Haziran 2023, Çarşamba
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Memleket Meselesi - “16’lı masa”da kim olacak?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında “Asgari ücrete zam sonrası fırsatçılar devreye girecek mi? Temmuzda kim, ne kadar maaş alacak? Kimin maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret rafları nasıl etkileyecek? “16’lı masa”da kim olacak? 14-28 Mayıs’ta aslında kim kazandı, kim kaybetti?” sorularına yanıt arandı. İşte 20 Haziran 2023 tarihli programın tamamı…