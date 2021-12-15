15 Aralık 2021, Çarşamba
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Memleket Meselesi
Cansın Helvacı'nın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında ekonomide yaşanan süreç ve çok sayıda farklı konu ele alındı. Programda CHP-Barkey buluşması nasıl gerçekleşti? CHP-CIA arasında köprü görevi Yurter Özcan'ın mı? Akşener'in adayı belediye başkanları mı? HDP'ye alternatif parti mi geliyor? Tüm bu sorulara 14 Aralık 2021 - Salı günü yayınlanan programda yanıt arandı. Programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz..