Cansın Helvacı'nın sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programında ekonomide yaşanan süreç ve çok sayıda farklı konu ele alındı. Programda CHP-Barkey buluşması nasıl gerçekleşti? CHP-CIA arasında köprü görevi Yurter Özcan'ın mı? Akşener'in adayı belediye başkanları mı? HDP'ye alternatif parti mi geliyor? Tüm bu sorulara 14 Aralık 2021 - Salı günü yayınlanan programda yanıt arandı. Programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz..