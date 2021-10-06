06 Ekim 2021, Çarşamba
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Memleket Meselesi
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi'nin 5 Ekim 2021 tarihli yayını Cansın Helvacı'nın sunumuyla ekranlara geldi. Programda; Protesto mu sokak provokasyonu mu? Teröristbaşı Kalkan CHP'ye seslendi, Yeniden vesayet kıskacı mı isteniyor? Mehmetçiğin yeni hedefi Sincar ve Kandil mi? başlıkları ele alındı. Programın tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz...