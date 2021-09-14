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Memleket Meselesi

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Giriş: 14.09.2021 01:30
Güncelleme:14.09.2021 01:31
Gökhan Kurt'un sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programının 13 Eylül 2021 - Pazartesi günkü bölümünde "CHP-İYİ Parti ortaklığı nerede? Adaylık krizi ittifakı bölüyor mu? Sosyal medya mı manipülasyon aracı mı? Gıda fiyatlarındaki yükselişin nedenleri ne? Kiralar neden arttı? " sorularına yanıt arandı. Programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

Gökhan Kurt'un sunumuyla A Haber ekranında yayınlanan "Memleket Meselesi" programının 13 Eylül 2021 - Pazartesi günkü bölümünde "CHP-İYİ Parti ortaklığı nerede? Adaylık krizi ittifakı bölüyor mu? Sosyal medya mı manipülasyon aracı mı? Gıda fiyatlarındaki yükselişin nedenleri ne? Kiralar neden arttı? " sorularına yanıt arandı. Programın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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