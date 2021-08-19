A Haber’de yayınlanan 18 Ağustos 2021 tarihli Memleket Meselesi programında Taliban yönetiminde kim hangi rolde? Başkan Erdoğan'dan Afganistan açıklaması, Türkiye'nin milli denizaltı projesi, İBB barınağı yanında toplu hayvan mezarı, Ajax operasyonu konuları ve soruları ele alındı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…