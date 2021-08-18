A Haber’de yayınlanan 17 Ağustos 2021 tarihli Memleket Meselesi programında Afganistan’da Taliban ilerleyişi, Kabil'in düşüş nedeni ne? Millet İttifakı'nda HDP tutarsızlığı, Hafter'e askeri destek neden arttı? İkinci el piyasasında son durum konuları ve soruları ele alındı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…