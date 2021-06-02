Memleket Meselesi, 1 Haziran 2021 tarihli yayınıyla A Haber’de ekranlara geldi. Programda "Siyasi istikrar nasıl hedef alınıyor? Siyaset dışı ittifak arayışı mı? Planlı kaos dalgası ile hedeflenen ne? Suç örgütleri üzerinden kıskaç planı mı? Kriz medyası yine devrede konuları ele alındı. Önemli başlıkları; AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Eski Bajkan Bülent Akarcalı, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür yorumladı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz....